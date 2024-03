Le président de la République, Kaïs Saïed, et l’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont convenu, samedi, de tenir la prochaine réunion de la Haute commission mixte tuniso-qatarie à Doha dans les plus brefs délais.

La Haute commission mixte représentera un cadre idoine pour la mise en œuvre de projets d’investissement dans différents domaines et permettra ainsi de renforcer les échanges économiques, commerciaux, culturels, et de recruter une main-d’œuvre et des compétences tunisiennes, indique la présidence de la République dans un communiqué.

Au cours d’un entretien, à Alger, en marge des travaux du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, le président Saïd et l’émir du Qatar ont, également, convenu d’échanger prochainement des visites pour renforcer davantage la tradition de concertation et de coordination entre les dirigeants des deux pays.

Le président de la République a souligné, lors de la rencontre, la ferme volonté de la Tunisie de poursuivre conjointement ses efforts pour renforcer les liens d’amitié et le partenariat avec le Qatar dans différents domaines, et ce, dans l’intérêt des deux peuples frères.

Et d’ajouter qu’il y a une volonté sincère et une détermination forte à développer les relations tuniso-qataries, partant de la conviction des deux pays en l’existence de nombreuses opportunités de coopération et d’investissement prometteuses.

Le président de la République a, par ailleurs, réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur du droit des palestiniens à établir leur Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Charif, réitérant le soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte légitime à l’autodétermination.

Pour sa part, l’émir du Qatar a salué les liens solides unissant le Qatar et la Tunisie, relevant que son pays sera toujours aux côtés de la Tunisie et continuera de soutenir son économie, à travers le renforcement des investissements et la mise en oeuvre de projets de développement.