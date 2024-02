Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu avec le directeur exécutif de l’institution “MedFund”, Romain Renoux, et le directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II, Philipe Mondielli.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre de la visite de travail qu’effectue le ministre des Affaires étrangères, du 21 au 23 février courant, en principauté de Monaco.

Cités, vendredi, dans un communiqué du ministère, les deux responsables monégasques ont présenté un exposé sur les actions menées par leurs institutions en Méditerranée, et particulièrement en Tunisie.

Ils ont, dans ce sens, abordé avec le ministre les perspectives et les moyens de renforcer leurs actions en Tunisie.

Le directeur exécutif de “MedFund” s’est félicité de la coopération exemplaire avec la Tunisie, estimant qu’elle pourrait servir de modèle dans la région méditerranéenne.

De son côté, Nabil Ammar a salué le rôle important que joue ces institutions dans la protection de l’environnement, la biodiversité, la préservation des zones marines du bassin méditerranéen, soulignant la disposition des autorités tunisiennes à renforcer davantage la coopération avec la partie monégasque.

MedFund est un fonds fiduciaire environnemental créé par trois pays méditerranéens à savoir la Tunisie, la principauté de Monaco et la France qui ont pris l’initiative de mettre en place un mécanisme de financement durable dédié à la gestion des aires marines protégées méditerranéennes.

Selon le communiqué, “MedFund” soutient, en Tunisie, six aires marines et côtières protégées d’une surface totale de plus de 3 000 km² moyennant une enveloppe de près de 2M€ (près de 6,7 millions de dinars), engagés sur 5 ans.