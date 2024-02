Le Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani a reçu, mercredi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, le Président exécutif du Fonds saoudien pour le développement, Sultan Ben Abdelrahmane El-Mourchid et la délégation qui l’accompagne, en présence de la ministre des Finances, Sihem Nemsia et la ministre de l’Economie et de la Planification Feryel Ouerghi.

Hachani a, à cette occasion, exprimé son attachement au développement de la coopération avec le Fonds, invitant cette institution à examiner la possibilité de financer un nouveau lot de projets.

Le Président exécutif du Fonds saoudien pour le développement a exprimé la disposition du fonds à poursuivre le financement et l’appui à la réalisation des projets programmés.