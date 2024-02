L’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) organise un programme de master pour l’année académique 2024-2025 dans plusieurs universités coréennes et dans différentes spécialités comme l’économie sociale et l’innovation numérique, selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique hier jeudi.

Les candidats intéressés peuvent remplir le formulaire de candidature disponible sur le site web de l’Agence coréenne de coopération internationale à l’adresse suivante : httpss://www.koica.go.kr/sites/ciat/index.do, le faire signer par responsable hiérarchique et le soumettre au service des ressources humaines du ministère, et l’envoyer par mail à l’adresse formation.drh@mes.rnu.tn au plus tard le 23 février 2024.

Les candidats, dont l’âge ne doit pas dépasser les 40 ans, seront choisis après une présélection sur dossiers, suivie d’entretiens téléphoniques.

Les candidats doivent aussi maîtriser l’anglais, car c’est la langue d’enseignement et ne doivent pas avoir bénéficié auparavant d’une bourse d’études du gouvernement coréen.

Tous les frais liés à la participation aux programmes de master, notamment l’hébergement, le transport international et une allocation quotidienne seront pris en charge par le gouvernement coréen, souligne le communiqué.