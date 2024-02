Un atelier sur le « lancement du plan régional collaboratif de la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de maîtrise des maladies non transmissibles (2018-2025) » a été organisé hier mercredi à Tunis à l’initiative de la direction des soins de santé de base en collaboration avec le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis, à l’intention de toutes les directions régionales de la santé.

Selon un communiqué du ministère de la santé, l’atelier a été une occasion pour souligner l’importance de l’approche collaborative dans la réalisation des objectifs de prévention par la sensibilisation, l’éducation sur les comportements à risque pour la santé, le renforcement de la coordination entre toutes les régions et la promotion de la santé communautaire.

Dans ce contexte, le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné l’importance de la prévention dans la préservation de la santé de l’individu et de la société, et de la sensibilisation aux dangers du tabagisme et de la consommation de drogues.

Il a également souligné la nécessité de suivre un mode de vie sain, un régime alimentaire équilibré, et une pratique régulière d’une activité physique, saluant les efforts de toutes les parties prenantes impliquées dans la promotion de la prévention des maladies non transmissibles.

Pour sa part, le représentant de l’OMS en Tunisie, Ibrahim Zik, a souligné l’importance de la coopération étroite dans la gestion des risques liés à ces maladies, estimant que la prévention est indispensable pour la réalisation du développement.

A noter que ce plan d’action vise essentiellement à renforcer la collaboration entre les directions régionales de la santé pour atteindre des objectifs communs dans la lutte contre les maladies non transmissibles et à élaborer un plan intégré de sensibilisation, de prévention et de soins de santé pour une réponse efficace et durable à ces maladies, renforçant ainsi la santé de l’ensemble de la société.