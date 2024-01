Le festival international Jean Rouch qui est l’une des plus importantes manifestations européennes de cinéma documentaire lié aux sciences humaines et sociales, se tiendra, pour la première fois à Tunis, dans une édition hors-les-murs programmée du 22 au 25 février 2024.

Cette édition hors-les-murs à Tunis sera organisée par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), la Cinémathèque tunisienne et l’Association Sentiers, avec le soutien du Comité du film ethnographique du Festival international Jean Rouch.

L’organisation de cette édition hors-les-murs à Tunis vise essentiellement à promouvoir le cinéma ethnographique, documentaire et le lien entre l’art et les sciences humaines en Tunisie, indique l’IRMC.

Au line-up, des projections-débats autour de sept films documentaires sélectionnés, des ateliers destinés aux étudiants de cinéma, d’anthropologie visuelle et de sciences sociales ainsi qu’une Masterclass ouverte au public en présence des réalisateurs.

“Dans une vision davantage structurante, l’équipe organisatrice du festival à Paris et l’équipe en Tunisie souhaitent pérenniser ce partenariat afin d’en faire un rendez-vous cinématographique incontournable en Tunisie et ancrer cet événement dans le paysage culturel de la ville de Tunis”, ajoute la même source.

“Fondé en 1982 par le cinéaste et ethnologue Jean Rouch (1917-2004), il présente au mois de mai de chaque année à Paris, plus de 70 films documentaires programmés en sélection officielle ou en séances thématiques. Le Festival se poursuit avec des projections hors-les-murs tout au long de l’année en France et à l’étranger”, peut-on encore lire sur le site du festival.

“Conçu dès le départ comme le rendez-vous des cinéastes et des chercheurs en sciences sociales, le Festival favorise aussi le dialogue avec les publics les plus divers. Les films sont tous suivis de débats en présence de leur auteur accompagné de scientifiques et spécialistes en cinéma documentaire. Le Festival est ainsi devenu, au fil des années, un lieu unique et incontournable, qui offre aux professionnels et au grand public un espace de réflexion et de partage”.

L’IRMC a publié la liste des 7 films sélectionnés en attendant la publication prochaine du programme détaillé. L’entrée à toutes les séances et événements est gratuite.

Voici la liste 7 films sélectionnées :

– Tonratun, l’histoire de l’Arménie racontée par les femmes de Inna Mkhitaryan (Arménie, 2022, 84′)

– Light upon Light de Christian Suhr (Egypte, Denmark 2022, 78′)

– Las y los minuscules de Khristine Gillard (Belgique, 2021, 150′)

– Transfariana de Joris Lachaise (France, Colombie, 2022, 153′)

– Pastorale électrique de Ivan Boccara (Maroc, 2017, 93′)

– Maman colonelle de Dieudonné Hamadi (République démocratique du Congo, 2016, 72′)

– Babylone de Ismaël et Youssef Chebbi, Ala Eddine Slim (Tunisie, 2012, 121′)