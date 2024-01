L’Algérie et l’Angola se retrouvent pour la deuxième fois dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations, après avoir enregistré un match nul 0-0 lors de la phase de groupes de l’édition 2010. Cette confrontation marque la 20e participation de l’Algérie à la CAN, où elle a triomphé à deux reprises en 1990 et 2019.

Les deux titres remportés par l’Algérie à la CAN ont eu lieu en Afrique du Nord, d’abord à domicile en 1990, puis en Égypte en 2019. La dernière fois qu’elle a atteint la finale en dehors de cette région remonte à 1980 au Nigeria. Actuellement, c’est la 6e participation consécutive de l’Algérie à la CAN, égalant sa meilleure série entre 1980 et 1992 (7 participations).

En termes de performances, l’Algérie n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois sur 46 tirs lors de la CAN 2021, après avoir réussi 13 buts sur 77 tentatives lors de son sacre en 2019.

L’Angola, de son côté, se présente pour la 9e fois à la CAN. Bien qu’ayant franchi la phase de groupes à deux reprises (en 2008 et en 2010 à domicile), l’équipe n’a jamais remporté de match en phase à élimination directe. Les huit derniers matchs de l’Angola en CAN se sont soldés par 4 nuls et 4 défaites, égalant sa plus longue période sans victoire dans la compétition. Leur dernière victoire dans le tournoi remonte à 2012 contre le Burkina Faso lors du premier tour.

En 2023, l’Angola a enregistré trois matchs nuls consécutifs dans toutes les compétitions, contre la RD Congo en octobre, ainsi que contre le Cap-Vert et Maurice en novembre. Dans les cinq derniers matchs d’ouverture de la CAN, l’Angola est invaincu (1 victoire, 4 nuls), la dernière défaite lors du premier match remontant à 2006 contre le Cameroun (1-3).

Au cours des qualifications pour la CAN 2023, Mohamed Amoura a été le seul joueur de l’Algérie à marquer plus d’un but, totalisant trois réalisations.