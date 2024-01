Les participants au forum de soutien à la résistance palestinienne ont appelé à l’ouverture immédiate du point de passage Rafah sur la frontière entre l’Egypte et Gaza pour assurer l’acheminement des aides humanitaires aux habitats de l’enclave palestinienne.

Le secrétaire général du mouvement Echaab Zouheir Maghzaoui, partie organisatrice de l’évènement, a dans une allocution, exhorté toutes les élites politiques à faire pression sur les régimes arabes qui ont normalisé avec l’entité sioniste et à utiliser tous les moyens pour l’ouverture de Rafah et pour “faire tomber les accords de la honte de Camp David à Oslo”.

Il a été convenu de créer une commission de suivi des décisions prises par les représentants de l’Egypte, le Liban, la Tunisie, la Palestine, la Jordanie et la Libye, a-t-il indiqué.

Maghzaoui a ajouté que le forum œuvre à asseoir un partenariat effectif visant à soutenir la résistance en Palestine ainsi que les batailles qui se déroulent sur d’autres fronts comme l’Irak, le Liban et le Yémen.

Le représentant de Hamas Sami Abou Zahri a, de son côté, relevé que la rencontre vise à conférer davantage d’efficacité à la rue tunisienne et arabe en général pour soutenir la résistance.

Il a mis en avant tous les efforts déployés pour soutenir Gaza, citant, en premier l’initiative de l’Afrique du Sud de poursuivre l’entité sioniste devant la Cour Internationale de Justice pour crime génocidaire contre les Palestiniens.

Pour sa part, le représentant du Hezbollah Libanais Hassan Yahya Gharibes a salué la position de la Tunisie depuis le début de l’opération “déluge d’Al Aqsa” et ce malgré les pressions.

Le Forum de soutien à la résistance est organisé le 13 et 14 janvier avec la participation de représentants des factions palestiniennes et de délégations de plusieurs pays arabes dont le Liban, la Syrie, la Libye et l’Egypte.