Le deuxième programme de formation au profit des animateurs des clubs de l’environnement dans les établissements scolaires du gouvernorat de Monastir se poursuit avec au programme une visite aux îles Kuriat, situées au large de Monastir.

Ce programme lancé le 9 novembre 2023, se poursuivra jusqu’à la fin de mois de mai 2024. IL comprend des sessions de formation théorique dont la dernière session tenue la semaine dernière a porté sur l’empreinte écologie.

La formation porte notamment, sur plusieurs axes dont la gestion des déchets, les changements climatiques, le développement durable, l’eau, l’entretien des parcs et des arbres, l’énergie, la diversité biologique, a affirmé à l’agence TAP, le sous-directeur de la protection de l’environnement à la direction régionale de l’environnement Abderrazek Mani. Deux nouveaux axes portant sur l’économie circulaire et le système de protection de l’environnement marin ont été ajoutés au programme de cette année, a-t-il précisé.

S’agissant des sessions de formation pratique, elles prévoient notamment l’organisation de la deuxième édition du championnat régional de l’emprunt écologique, laquelle porte sur “la superficie de la terre à même de garantir les besoins de ses habitants et à absorber les déchets produits par leurs activités notamment le CO2”.

Le concours régional a pour objectif, selon Mani, d’inciter l’élève à changer de comportement afin de réduire son empreinte écologique à travers la lutte contre le gaspillage de l’eau, l’utilisation des énergies renouvelables et le tri sélectif des déchets à l’école et chez lui et la préservation des espaces verts.

Pour Mani, il est important d’associer les autres élèves, tous les ouvriers et enseignants travaillant dans l’établissement scolaire aux activités des clubs de l’environnement.

A noter que le premier cycle de formation des animateurs des clubs de l’environnement a eu lieu dans le cadre de l’année scolaire 2022/2023.