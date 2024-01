Le ministère des Technologies de la communication a appelé les tunisiens résidents à l’étranger à participer à l’expérience pilote relative au lancement de l’utilisation de l’application E-Houwiya avant sa mise en ligne sur les magasins d’application.

Et d’ajouter que le lien de ce service sera envoyé par mail aux inscrits pour tester l’application et présenter leurs remarques et propositions afin de contribuer au développement des projets numériques nationaux.

En fait, le service d’identité digital sur Mobile (E-Houwiya) offrira un accès sécurisé aux services administratifs en ligne (E-consulat, Portail citoyen et Services sociaux en ligne….). Il se veut également un outil de signature électronique pour les démarches administratives en ligne.

Lancée en août 2012, l’identité électronique offre un accès sûr et rapide aux services administratifs en plus du retrait des documents officiels en ligne.

Le nombre des identités activées a atteint 55740, tandis que le nombre des identités non activées est de 1688 demandes, selon les données publiées sur le portail du ministère des Technologies.