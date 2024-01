Un Appel à Projets dédié aux entrepreneurs tunisiens en Tunisie et aux tunisiens Résidant à l’Etranger (TRE) dans les pays suivants : Allemagne, Côte d’Ivoire, France, Italie et Arabie Saoudite, vient d’être lancé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie.

Il s’agit de la phase 2 du projet Mobi-TRE initiée par l’OIM, “en partenariat avec l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) et en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels en Tunisie”.

“Mobi-TRE qui cible les entrepreneurs tunisiens dans le pays et les investisseurs membres de la diaspora tunisienne, offre l’opportunité de soutenir des initiatives innovantes qui contribuent au développement économique de la Tunisie, tout en renforçant les liens entre la migration et le développement” précise l’Organisation.

Il s’agit en outre, d’offrir une chance de connexion avec d’autres entrepreneurs et investisseurs, d’élargir leur réseau, et de découvrir des opportunités de collaboration fructueuses.

Le projet et l’Appel à Projets seront présentés à travers six workshops entre le 15 et le 24 janvier 2024 dans les régions de : : Jendouba (15 janvier), le Kef (16 janvier), Kairouan (17 janvier), Gabès (18 janvier), Médenine (23 janvier), et Tataouine (24 janvier). Ces workshops sont destinés à aider ces entrepreneurs à préparer leurs candidatures et postuler sur la plateforme “Hajti Bik”.

De même, deux sessions d’information en ligne seront organisées les 17 et 24 janvier 2024, de 14h à 16h, pour les Tunisiens Résidant à l’Etranger (TRE).

Les candidatures sont ouvertes du 15 janvier au 29 février 2024 et les entrepreneurs peuvent présenter leur projet innovant en suivant le lien du formulaire d’inscription et les Termes de Référence (également consultables sur la plateforme Moubader.tn).

L’OIM indique cibler des projets ayant “le potentiel de créer des emplois durables, de réduire la pauvreté et de contribuer au progrès économique de la Tunisie”, soulignant que les projets sélectionnés bénéficieront d’une visibilité notable et du soutien de l’Organisation et de l’équipe du Projet Mobi-TRE “Hajti Bik”.

Selon l’Organisations internationale pour les migrations, les entrepreneurs tunisiens peuvent s’informer sur sa ” page facebook ou la contacter via son adresse mail mobitre@iom.int .