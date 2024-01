L’accord de don conclu entre la Tunisie et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) pour la contribution au financement du projet de digitalisation des services de l’emploi à l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) a été ratifié, en vertu d’un décret du ministère des Finances, publié dans le Journal Officiel de la République (JORT) du 12 janvier courant.

Conclu le 27 novembre 2023, cet accord de don est d’une valeur de 3,7 millions de dollars.