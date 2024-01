Le Conseil d’affaires tuniso-africain (Tunisia Africa Business Council-TABC) a annoncé, vendredi, qu’il organise une mission économique multisectorielle à Cotonou au Bénin du 12 au 15 février 2024.

Cette mission se tiendra en collaboration avec le groupement d’entreprises spécialisé dans le bâtiment “Tunisia Building Partners” et le Groupement des entreprises opérant dans le domaine des technologies de l’information (IT) “Get’IT”.

Les entreprises tunisiennes intéressées peuvent s’inscrire via le lien https://acp.com.tn/events/Benin2024. Le conseil a souligné que cette mission constitue pour ces entreprises une véritable occasion pour développer leur réseau, nouer des relations économiques, établir des partenariats et trouver des opportunités d’affaires.

Le Bénin est situé en Afrique de l’Ouest, à proximité du plus grand marché du continent, le Nigeria. Le pays dispose également d’un accès à la mer et le Port de Cotonou figure parmi les plus dynamiques de la région. Le Bénin a enregistré en 2022 une croissance économique de 7,4%, la plus élevée de sa région.