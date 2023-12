La commission régionale des marchés publics à Bizerte a approuvé, mercredi, la réalisation de projets publics d’une valeur totale de 6 millions de dinars.

Selon la secrétaire générale du gouvernorat, Lobna Abid, ces projets concernent surtout la protection de la ville d’Aousja contre les inondations (1 million dinars), l’aménagement du marché Kassabine à El Alia (plus de 910 mille dinars) et l’achèvement de la cinquième tranche du programme spécifique au logement social à El Ghezala et de la quatrième tranche du projet de réhabilitation de six établissements hospitaliers et du centre de santé de base à Bazina.

Les travaux programmés portent, également, sur l’extension du siège du commissariat régional de la femme (1,4 million de dinars) et la réhabilitation routière à Ras Jebel (plus de 572 mille dinars) ainsi que d’autres projets dans les domaines de la santé et l’environnement.