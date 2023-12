L’assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté mardi au cours d’une séance plénière, en présence du ministre de la santé Ali Mrabet, la loi organique numéro 54 de l’année 2023 portant approbation du protocole d’accord entre la Tunisie et la Chine sur l’envoi d’équipes médicales chinoises en Tunisie avec 118 voix pour, 7 absentions et 1 voix contre.

L’adoption de cette loi s’inscrit dans le cadre d’un accord signé entre la Tunisie et la Chine en date du 28 avril 2022.

En vertu de ce protocole d’accord, la chine enverra 4 équipes médicales en Tunisie composées de 38 personnes dont notamment des enseignants et des médecins dans différentes spécialités.

Les équipes médicales seront réparties entre les hôpitaux de Jendouba (11) Sidi Bouzid (12), Gafsa (7) et le centre spécialisé en acupuncture à l’hôpital Mongi Slim de la Marsa (8)

Par ailleurs, la partie chinoise remettra des médicaments et des outils d’acupuncture sous forme de dons et bénéficiera de l’exonération des droits de douane et des taxes fiscales par la Tunisie.

A noter que la Chine s’est engagée auparavant, à construire le nouveau centre hospitalier universitaire de Sfax et à financer la construction du centre de traitement des maladies cancéreuses à Gabès.