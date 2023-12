Un mémorandum d’entente a été signé, mercredi, entre l’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) et la compagnie saoudienne Red Sea Gateway Terminal (RSGT) visant à échanger les données et les expertises dans le domaine du développement des ports commerciaux.

Le mémorandum permettra également, d’explorer les opportunités d’investissement entre les deux parties afin de créer des stations portuaires et des zones logistiques spécialisées dans les ports commerciaux tunisiens, indique un communiqué publié par le ministère du Transport.

Red Sea Gateway Terminal est considéré comme le plus grand terminal conteneur en Arabie Saoudite, selon le ministère.