Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est entretenu, lundi, avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre François Lacroix, en marge de sa participation au 10e séminaire de haut niveau sur le renforcement de la paix et de la sécurité en Afrique, qui se tient les 17 et 18 décembre, à Oran (Algérie).

L’entretien a été l’occasion d’échanger les points de vue sur la contribution de la Tunisie aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

M. Lacroix a, à cette occasion, loué les efforts de la Tunisie et sa contribution à ces opérations onusiennes, exprimant le souhait de l’Organisation des Nations Unies de la soutenir davantage à l’avenir, notamment dans le domaine du transport aérien.