12 artistes et artisans issus de sept régions tunisiennes, dont 80% sont des femmes ont bénéficié des sessions de formation de l’incubateur de projets artistiques, intégrées au projet “Médithéâtres”. Porté par la Confédération des Entreprises Citoyennes Tunisiennes (CONECT) en collaboration avec le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle et Numérique, ce projet qui vient d’être clôturé ce vendredi 15 décembre 2023 a marqué une avancée significative dans la promotion de la production artistique et de l’innovation au sein des industries culturelles et artistiques, informe un communiqué de presse de Conect.

Le financement conjoint de l’Union européenne, dans le cadre du programme de coopération transfrontalière entre l’Italie et la Tunisie (ENI), a permis la réalisation de cette initiative. Du côté italien, l’organisation Ente Luglio Musicale Trapanese, en partenariat avec la région touristique de l’ouest de la Sicile et Les Amis de la Musique Trapani, a collaboré avec des partenaires tunisiens tels que l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle (AMVPPC), l’Opéra de Tunis et la Confédération des Entreprises Citoyennes Tunisiennes (CONECT).

Au-delà du succès de l’incubation, la Confédération des Entreprises Citoyennes Tunisiennes “CONECT” a annoncé le lancement de deux initiatives complémentaires. Tout d’abord, la plateforme d’incubation digitale CONECT4Youth visant à démocratiser l’incubation dans les régions. Cette initiative novatrice offre aux jeunes talents un accompagnement virtuel et accessible pour le développement de leurs projets artistiques, élargissant ainsi les opportunités d’incubation à travers des outils virtuels et des ressources dématérialisées.

Parallèlement, la création d’un consortium dédié au pôle de Production Artistique dans le cadre du projet “Médithéâtres” représente une étape significative. Ce consortium a pour objectif d’établir une communauté dynamique de créateurs artistiques, encourageant la collaboration et l’organisation de spectacles. Il s’agit d’une démarche stratégique visant à renforcer le tissu créatif local et à offrir des espaces d’expression artistique à travers la mise en œuvre de productions spectaculaires.

Le projet “Médithéâtres” poursuit ainsi son engagement en faveur du développement de l’industrie culturelle et créative, combinant économie et culture pour encourager les industries culturelles numériques et orienter les créateurs vers la conception de produits de haute qualité. Cette approche holistique vise à soutenir l’activité économique, notamment dans le secteur du tourisme, et à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes.

Le lancement de la phase d’incubation pour le pôle de Production Artistique “Médithéâtres”, la mise en place de la plateforme digitale CONECT4Youth, et la création du consortium dédié témoignent de la volonté de la Confédération des Entreprises Citoyennes Tunisiennes d’instaurer une dynamique novatrice et inclusive dans le secteur artistique. Ces initiatives marquent le début d’une collaboration fructueuse entre les parties prenantes, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour l’industrie culturelle et créative, tout en confirmant le rôle de la Confédération dans la promotion de la citoyenneté et du développement économique local.

L’objectif principal de Medithéâtres est de créer, dans l’espace méditerranéen, un pôle d’excellence dans le secteur du divertissement, mettant à la disposition du système les meilleures ressources et les meilleures opportunités offertes par la Sicile et la Tunisie, pour une coopération économique et culturelle vertueuse. Le projet consiste notamment à mettre en œuvre l’offre touristique de la Sicile et de la Tunisie à travers la création et la promotion d’un circuit touristique thématique intégré, principalement lié à l’opéra et à la musique symphonique, ainsi qu’à valoriser et à promouvoir le patrimoine archéologique et le développement du tourisme culturel outre la création de micro-entreprises spécialisées dans la construction de décors et de costumes, activités de formation de jeunes professionnels dans le domaine de l’art.