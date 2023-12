La Tunisie, représentée par le ministère de la santé, participe à la réunion régionale organisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du 11 au 13 décembre en cours en Egypte visant à mettre en place une feuille de route pour l’application de la stratégie mondiale pour la sécurité sanitaire des aliments (2023-2030).

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère de la santé indique que cet atelier vise particulièrement à renforcer la coordination pour la mise en place des mécanismes d’application de l’approche “Une seule santé” dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments afin de promouvoir la santé humaine, animale et environnementale face aux risques sanitaires liés aux maladies d’origine animale, à la résistance bactérienne aux antibiotiques et à la sécurité sanitaire des aliments.

La Tunisie s’engage à mettre en œuvre la stratégie mondiale pour la sécurité alimentaire, à mobiliser et à identifier les mécanismes nécessaires, et à renforcer le partenariat entre les différents intervenants en s’appuyant sur des mécanismes d’évaluation et de gestion des risques conformes aux réglementations sanitaires internationales.