Le projet stratégique “Education environnementale pour une Méditerrannée durable” (EdenMed), lancé le 28 octobre 2021, est arrivé à terme. Ses résultats en Tunisie comme en Italie, seront présentés, lors d’un forum de clôture prévu jeudi, 14 décembre 2023, à Tunis.

Ce projet financé par l’Union européenne et qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération transfrontalière entre la Tunisie et l’Italie (2014-2020), est mis en oeuvre et coordonné par l’Agence nationale de protection de l’Environnement (ANPE).

Son objectif est d’injecter la pédagogie de l’éducation environnementale dans le système scolaire en Tunisie et en Scilie.

Selon l’ANPE, l’éducation à l’environnement et au développement durable “est porteuse d’enjeux essentiels en termes d’évolutions des comportements, de connaissances nouvelles et de mise en capacité de chacun, au quotidien, d’être acteur de la transition et de la mise en œuvre des objectifs de développement durable”.

La finalité est à cet effet, de renforcer le degré d’engagement envers l’environnement à travers le changement des comportements des enfants et des jeunes générations et partant de renforcer la résilience des futures générations face aux crises et les impliquer dans les efforts de protection des ressources naturelles et de réalisation de la sécurité alimentaire.