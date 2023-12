Le nombre des jugements de divorce prononcés en Tunisie au cours de l’année judiciaire 2021-2022 s’élève à 14.706, contre 12.598 jugements au cours de l’année judiciaire 2020-2021, soit une hausse de 19%.

Cette hausse est due à plusieurs facteurs, notamment les difficultés financières, sociales et psychologiques, ou les changements de comportement de l’un ou des deux époux.

Parmi les jugements prononcés :

5.708 étaient des divorces par consentement mutuel,

4.299 jugements étaient des divorces caprices à la demande du mari,

3.399 à la demande de l’épouse,

Et 1.300 pour faute, réparties entre 667 jugements à la demande de l’épouse et 633 jugements à la demande de l’époux

La justice tunisienne s’emploie à jouer un rôle de prévention en matière de statut personnel et en particulier concernant l’institution du mariage. Elle rappelle la phase de conciliation obligatoire dans les procès de divorce devant le juge de la famille.

Le ministère de la Justice s’apprête actuellement à aménager des espaces pour la famille dans tous les tribunaux de première instance et s’emploie à soutenir les cadre judiciaires et administratifs en leur fournissant les équipements et outils de travail nécessaires.

La hausse des divorces en Tunisie est un phénomène préoccupant qui nécessite des mesures de prévention et de soutien aux familles.