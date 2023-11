Les paires tunisiennes composées de Ghaylène et Adlène Khattali (canoë 500 m double) et Mohamed Ali Mrabet et Slaheddine Maknine (kayak 500 m double) se sont qualifiées, vendredi à Abuja au Nigeria, en finale de leurs spécialités respectives, lors des épreuves comptant pour les Championnats d’Afrique de canoë-kayak, qualificatives aux Jeux Olympiques 2024, qui ont débuté jeudi et se poursuivront jusqu’au 27 novembre à Jabi Lake.

Les deux finales prévues vendredi après-midi, sont qualificatives aux JO de Paris-2024.

Selon la fédération tunisienne de canoë-kayak, les délégations participant à ces championnats d’Afrique avaient déploré l’organisation catastrophique de cet événement très important, et surtout un plan d’eau ne répondant pas aux normes requises, pour la tenue de compétitions de telle envergure où certains couloirs étaient jeudi parsemés d’amas d’herbes.

Les épreuves qualificatives aux JO-2024 retenues aux joutes d’Abuja:

Messieurs: C1 1000M, C2 500m, K2 500m et K1 1000m

Dames : C1 200m, K1 500m, C2 500m et K2 500m

Para-canoë : VL1 200m, VL2 200l, VL3 200m et KL1 200m, KL2 200m et KL3 200m (messieurs et dames).