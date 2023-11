La séance plénière tenue, mardi matin, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a été consacrée à l’examen du projet de budget du ministère de l’Intérieur au titre de 2024, en présence de ministre de l’Intérieur, Kamel Féki.

Dans leurs interventions, les députés ont mis en avant les efforts déployés par les différents corps sécuritaires engagés dans la protection de la sécurité du pays et des citoyens et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Ils ont, toutefois, relevé quelques dysfonctionnements liés au rendement des sécuritaires.

Des députés ont, dans ce contexte, appelé à mettre en place de nouveau poste de la Garde nationale, notamment dans les régions frontalières, renforcer les postes existants avec de nouveaux effectifs et les équipements nécessaires et intensifier les points d’inspection et de contrôle et ce, face à la multiplication des actes de violence (les braquages), la prolifération des étals anarchiques, du commerce parallèle et de la contrebande.

Les députés ont, en outre, souligné la nécessité de réunir toutes les conditions nécessaires pour garantir la bonne marche du travail dans les postes de police, réclamant la révision de la loi organique portant statut général des forces de la sécurité intérieure.

Le député Mohamed Dhaou (Bloc Pour la victoire du peuple) a estimé nécessaire de renforcer l’infrastructure des institutions sécuritaires, tandis que le député Hamdi Ben Abdelali (Bloc national indépendant) a appelé à améliorer la situation sociale des sécuritaires.

La députée Rim Seghaier (hors groupe) a proposé d’installer des casernes de la protection civile, notamment dans les régions menacées par les incendies et les inondations.

Pour Hichem Hosni (hors groupe) les gouverneurs devraient accélérer l’exécution des projets en suspens afin d’impulser le développement.

Les députés ont également évoqué la situation environnementale “catastrophique” et la vétusté du matériel de travail des agents de propreté urbaine.