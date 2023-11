La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede) vient de lancer un programme préliminaire comprenant 71 interventions dans les différentes régions du pays, moyennant une enveloppe de l’ordre de 44 millions de dinars (MD), et ce, en prévision des préparatifs de la saison estivale 2024.

Ces interventions consistent notamment, en la construction, l’aménagement, l’électrification et le raccordement de 48 puits souterrains profonds, dans les zones entièrement alimentées en eaux souterraines ; ainsi que la modernisation des réseaux d’approvisionnement et de distribution saturés, outre la maintenance nécessaire et la modernisation des équipements de pompage.

La Sonede envisage, également, d’améliorer la gestion de la demande en eau, à travers la rationalisation de la consommation et l’économie en eau.

Elle prévoit, aussi, la mise en exploitation de deux stations de dessalement d’eau de mer, dans les deux régions de Zarrat et de Sfax, avant la saison estivale 2024, et la coordination avec la STEG, dans le cadre de la Commission technique conjointe, pour éviter toute coupure soudaine de l’électricité.

La Sonede a fait état, dans ce cadre d’un déséquilibre entre les ressources en eau disponibles à l’échelle nationale et les besoins exprimés par les grands systèmes (Grand Tunis, Cap Bon, Sfax et le Sud-Est du pays).

Ainsi, la Société a élaboré une stratégie pour répondre à la demande accrue en eau, à court et à moyen terme, basée sur la poursuite du transfert des excédents d’eau du nord vers les grandes villes de Tunis et les gouvernorats du centre, du Cap-Bon, du Sahel et de Sfax.

L’effort sera orienté, en outre, au renforcement des ressources en eau de certaines régions dépourvues des ressources locales exploitables, et ce, à travers le dessalement des eaux souterraines locales salées et les eaux de mer, notamment dans les gouvernorats du sud, de Sfax et du Sahel.