Plus de 700 rencontres professionnelles (BtoB) se sont tenues, jeudi, 16 novembre 2023, à Nairobi (Kenya) avec la participation de plus de 120 opérateurs économiques Kényans et 25 représentants d’entreprises tunisiennes exportatrices, selon un communiqué publié par le CEPEX.

Des contrats commerciaux ont été signés, également, à l’occasion de la tenue du troisième forum économique Tuniso- Kenyan organisé à l’initiative de la représentation commerciale du CEPEX à Nairobi et en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Nairobi (Kenya).

A rappeler qu’une mission d’affaires se tiendra du 15 au 22 Novembre 2023, au Kenya et en Tanzanie avec la participation d’entreprises tunisiennes opérant dans trois secteurs de base à savoir l’agroalimentaire, les matériaux de construction, les services et les technologies de l’information et de la communication.

Des visites à d’entreprises locales sont prévues, le 17 novembre 2023, dans le cadre de cette mission.