Météo Tunisie : temps brumeux dans le nord, dégagé dans le sud

Dans les prévisions météorologiques pour la journée, nous observons un temps brumeux dans les hauteurs du nord-ouest, évoluant vers une couverture nuageuse partielle dans les régions nord et centre du pays. En revanche, le sud connaîtra des conditions dégagées. Les vents seront principalement d’ouest dans le nord et le centre, tandis que dans le sud, ils souffleront de l’est, relativement forts près des côtes et plus faibles à modérés à l’intérieur des terres.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera agitée et moutonneuse dans la zone de Serrat et le Golfe de Gabès, demandant une certaine prudence pour toute activité maritime dans ces régions.

En ce qui concerne les températures, les maximales varieront entre 23 et 27 degrés Celsius, atteignant environ 21 degrés dans les hauteurs à l’ouest du pays. Ces prévisions indiquent des conditions météorologiques changeantes selon les régions, nécessitant une adaptation en fonction de la localité pour les activités extérieures.