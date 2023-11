A l’occasion de la célébration de la fête de l’Arbre, le Parc Urbain Ennahli a abrité dimanche une journée de sensibilisation sur le thème ” avec nos jeunes, nous récupérons nos arbres”, initiative de l’Agence nationale de la Protection de l’Environnement (ANPE) en partenariat avec les scouts tunisiens.

Selon le chef Scouts tunisiens de l’Ariana Meftah Lahzami, quelque 600 membres de ce mouvement ont pris part à la célébration de cette fête, à la plantation d’arbres et à l’animation d’ateliers sur la valorisation et le recyclage des déchets.

Les scouts tunisiens ont choisi la plantation d’arbres adaptés au changement climatique et à la sécheresse dans des endroits accessibles tout en s’engageant à les suivre, à les protéger et à les arroser pendant l’été pour assurer leur croissance, a-t-il dit .La commémoration de la Journée de l’arbre a été marquée par la signature d’un accord-cadre entre l’Agence et l’Organisation des scouts tunisiens en vue de promouvoir la sensibilisation des jeunes aux questions environnementales et à mettre en place un programme d’action dans ce domaine.

Pour sa part, la ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui Mahdaouia a noté dans une déclaration, la nécessité de s’engager à utiliser l’eau traitée en dehors de la saison des pluies et en cas de sécheresse pour l’irrigation des arbres plantés.

A cet égard, elle a évoqué la stratégie adoptée par son département en matière de gestion des eaux, laquelle est axée sur l’utilisation et l’intensification de l’eau traitée pour l’irrigation forestière, la lutte contre les incendies de forêts, le dessalement de l’eau de mer et l’extraction de l’eau de l’humidité de l’air.

De son côté, le directeur général de l’ANPE Mohamed Nasser Jalajli a notamment, affirmé que le changement climatique et les pénuries d’eau posent de grands défis pour la Tunisie et le monde entier nécessitant l’élaboration d’une stratégie de transition écologique axée entre autres sur le boisement et la conservation des forêts.

Jalajli a noté que la conservation des arbres plantés constitue un important défi au parc d’Ennahli ajoutant que la source de l’eau naturelle existant au sommet du parc serait exploitée pour irriguer les arbres tout en coopérant avec l’Office national de l’assainissement pour utiliser une eau traitée de qualité.