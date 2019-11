Au Kef, une opération a été organisée à Jebel Baccouche (délégation du Kef Est) pour la reforestation des superficies incendiées l’été dernier. L’opération s’est déroulée en présence du ministre auprès du chef du gouvernement chargé de l’économie solidaire et sociale, Chokri Ben Hassen.

Le coup d’envoi a été donné à cette occasion à l’exécution du nouveau programme régional de reboisement forestier et pastoral qui comporte la plantation d’arbres sur une superficie de 900 hectares. Le programme s’inscrit dans le cadre des interventions de la Direction des forêts dans la région, de l’Office de l’élevage et des pâturages et du programme de préservation des ressources en terres et en eau.

Chokri Ben Hassen a indiqué à cette occasion que le reboisement de la forêt de Jebel Baccouche vise à protéger la forêt en tant que poumon de la terre et un acquis à préserver pour les générations futures.

A Sidi Bouzid, la ministre de la Femme et de la Famille, Néziha Labidi, a présidé au centre de formation agricole les activités marquant la célébration de la fête de l’arbre dont des ateliers animés par des élèves et des enfants sur l’importance de l’arbre dans la l’amélioration de la qualité de vie.

Il ressort des indications fournies sur le programme de reboisement forestier et pastoral de la saison précédente que plus de 160 000 plants ont été distribués: 138 000 à des privés, 4 000 aux municipalités et 18 000 aux établissements publics. Ce programme a réalisé un taux de réussite qui varie entre 18 à 23%.

Le programme de reboisement forestier et pastoral pour la saison 2019-2020 réalisé par la Direction des forêts, la Direction de préservation des terres et des ressources hydrauliques et l’Office de l’élevage et des pâturages vise la plantation d’arbres sur une superficie de 110 hectares (exploitation pastorale) et 100 hectares (exploitation forestière). Il s’agit également de distribuer plus de 926 mille plants aux administrations publiques, aux municipalités et aux citoyens.

La superficie forestière à Sidi Bouzid est estimée à 15 016 hectares. Les pâturages naturelles et les plants d’alfa, élevés en pépinière couvrent 123 300 hectares.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid compte deux parcs nationaux : le parc de Bouhedma (16 488 ha) et le parc national de Jebel Mghilla (16 250 ha), outre la réserve naturelle de Jebel Rihana (délégation de Regueb couvrant une superficie de 2 mille hectares).