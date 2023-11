Le Gouvernement Tunisien a obtenu un prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce prêt pour effectuer les paiements au titre du contrat suivant : Recrutement d’un consultant expert en Technologie de l’Information ».

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), entité mandatée par le Gouvernement pour couvrir l’investissement public dans les fonds du projet, est proposée comme l’entité d’exécution du Projet et aura la responsabilité globale du suivi et de l’évaluation des résultats du projet. Au sein de la CDC une Unité de coordination du projet (UCP) est créée et rattachée directement à la Direction Générale de la CDC et aura une relation directe avec la Banque Mondiale.

Dans ce cadre, la CDC se propose de recruter un consultant expert en Technologie de l’Information pour le projet financé par des bailleurs de fond qui aura comme mission principale de fournir un appui dans les différentes fonctions et tâches liées à la mise en place et suivi du système d’information notamment l’analyse de besoin, l’assistance de l’équipe IT à la réception du projet SI et la supervision de gestion de projet et ce, afin de pouvoir fournir des solutions innovantes, des conseils techniques de haut niveau et jouer un rôle de leader dans la conception, la mise en œuvre et la gestion du système d’information au sein de l’UCP.

L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert à tout consultant justifiant de l’expérience et des compétences requises telles que mentionnées dans les TDRs et ce pour assurer la réalisation de la mission objet du présent appel à manifestation d’intérêt dans de bonnes conditions.

Les Termes de Référence (TDR) détaillés de la mission peuvent être retirés gratuitement à l’adresse indiquée ci-après : Bureau d’ordre de la CDC sis à 07 Rue Abou Hamed Al Ghazeli, Jardin du Japon, 1073 Montplaisir, Tunis, Tunisie, ou demandés à travers une demande envoyée à la boite mail suivante : consultation@cdc.tn, indiquant l’objet et le numéro de l’avis.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) invite les candidats qualifiés (« consultants ») à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils ont les qualifications et l’expérience requises pour exécuter la mission.

Un consultant sera sélectionné conformément à la méthode de sélection de consultant individuel énoncée dans le Règlement de passation des marchés de la Banque Mondiale.

De plus amples informations peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous pendant les heures de bureau, c’est-à-dire de 08h 00 à 17h 00 (heure locale).

Les dossiers de manifestation d’intérêt peuvent être envoyés par mail à l’adresse consultation@cdc.tn ou déposés directement au bureau d’ordre de la CDC contre décharge et ce au plus tard le 20/11/2023 à 17h00.