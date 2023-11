Le coup d’envoi du 13e championnat d’Afrique de tir à l’arc, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, a été donné jeudi au stade de rugby de Nabeul, en présence notamment du président de la Confédération africaine de tir à l’arc, Tarek Amiri.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de la fédération tunisienne de tir, Ridha Manai, a indiqué que le championnat d’Afrique qui se poursuivra jusqu’au 12 novembre réunira un record de 94 archers représentant 20 pays, précisant que le programme de la compétition comprendra deux épreuves : le tir à l’arc classique (70 m) qualificatif aux JO et le tir à poulies (50 m) réservé au championnat d’Afrique.

Il a ajouté que le championnat d’Afrique enregistrera également la participation de deux archers paralympiques d’Algérie et du Sénégal.

D’autre part, Manai a précisé que la sélection tunisienne sera composée de 7 archers (4 garçons et 3 filles) qui prendront part aux épreuves individuelles et du double mixte ajoutant que les finalistes et les médaillés d’or et d’argent seront qualifiés pour les jeux olympiques en cas de réalisation des minima olympiques soit 640 points récoltés dans les différents tournois de la World Archery Federation.

Par ailleurs, l’équipe qui sera sacrée au double mixte sera également qualifiée aux JO, sachant que le quota réservé à l’Afrique est de 6 archers (2 garçons et 2 filles en individuel, et 2 au double mixte ayant atteint le minima).

Concernant les chances tunisiennes lors de ces championnats, Manai a indiqué que les athlètes tunisiens abordent ce tournoi avec de sérieuses intentions de se qualifier pour les jeux olympiques malgré la forte concurrence des représentants égyptiens, algériens, sud-africains et tchadiens.

De son côté, le président de la Confédération africaine de tir à l’arc, Tarek Amiri, a indiqué que le championnat d’Afrique a démarré ce jeudi dans d’excellentes conditions, et s’est félicité du nombre record des pays participants à cette 13e édition.

Il a souligné l’importance de ce tournoi qui est qualificatif pour les prochains Jeux Olympiques, affirmant que le sport de tir à l’arc est devenu de plus en plus répandu en Afrique avec 32 pays affiliés à la confédération africaine et à la fédération internationale de la discipline.