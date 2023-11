Une bonne nouvelle pour les PME tunisiennes qui se sont constamment plaintes des difficultés d’accès au financement bancaire. Pour remédier à cette situation endémique, la Caisse de dépôt et de consignation (CDC), bras financier de l’Etat et “investisseur de long terme”, s’apprête, en partenariat avec le Fonds arabe de développement économique et social (FADES) à mettre à leur disposition une nouvelle ligne de financement dénommée ligne de relance.

Cette ligne, financée à hauteur de 40 Millions de dollars, soit 60% du total, par le FADES est dédiée à la restructuration mais aussi à la relance des PME.

L’objectif est de préserver et de créer des emplois tout en aidant les PME à surmonter les séquelles de la pandémie

Concrètement, selon Nejia Gharbi, Directrice générale de la CDC, cette ligne va financer la restructuration mais aussi des apports en capital devant permettre de financer la relance, l’extension de l’activité ou l’amélioration du mode de gestion de la PME.

Nejia Gharbi, qui accordait une interview au quotidien la Presse, a ajouté que « cette ligne vise à apporter un appui non seulement aux PME qui passent par des difficultés mais aussi à celles qui ont un potentiel important, et ce, afin de préserver et de créer des emplois ».

La CDC s’engage à offrir un financement adapté aux besoins de restructuration et aux difficultés structurelles des PME

Les ultimes objectifs recherchés à travers cette ligne de financement consistent à créer des emplois et à stabiliser les PME qui souffrent encore des effets de la pandémie du corona virus Covid 19.

Nejia Gharbi a précisé que « la CDC ne pouvait pas offrir aux PME des financements de développement alors qu’elles souffrent de problèmes de restructuration ainsi que de difficultés structurelles ».

