Tunisie : 25 médailles (6 or, 10 argent et 9 bronze) aux championnats arabes de natation

La sélection tunisienne de natation, rajeunie de 10 nageurs, incluant notamment des minimes et des cadets a totalisé 25 médailles (6 or, 10 argent et 9 bronze) à l’issue des épreuves de la dernière journée des championnats arabes d’Abu Dhabi.

Lors de l’ultime journée, Rami Rahmouni a été sacré champion arabe senior sur 400m NL et a réalisé le double 400-800 NL.

Trois médailles d’argent se sont également ajouté au compte des tunisiens et ont été décrochées sur 100 NL pour Emna ben Hssouna, 200 brasse pour Hbiba Belghith et le relais 4×100 NL pour les filles.

Qauant aux trois nouvelles breloques de bronze, ont été l’oeuvre de Mohamed Ali Chaouachi sur 100 NL, Maram Souissi sur 400 NL et Yassine Saffar sur 100 dos.

Pour rappel, quelque 119 nageurs et nageuses avaient pris part au championnat arabe de natation 2023 (27 au 30 octobre) à Abu-Dhabi (Emirats arabes unis).

Ils représentaient, outre la Tunisie et les Emirats arabe unis (pays hôte), 15 autres pays arabes: Algérie, Qatar, Arabie saoudite, Bahreïn, Oman, Yémen, Palestine, Soudan, Libye, Liban, Djibouti, Syrie, Mauritanie, Maroc et Irak.