En solidarité avec la Palestine, une rencontre intellectuelle intitulée ” Palestine … la Nakba et le déplacement”, sera organisée, le samedi 4 novembre 2023, à partir de 15h, au siège du Centre Culturel International de Hammamet (CCIH).

Cette rencontre-débat réunira Faouzi Bédouii, penseur et écrivain tunisien spécialisé dans l’histoire comparée des religions, et Seifddie Ederini, diplomate et penseur palestinien qui est auteur d’importantes recherches sur les racines du conflit arabo-israélien, annonce le CCIH sur sa page facebook.

“Le sionisme religieux et le projet d’une terre à part entière pour Israel” par Faouzi Bédoui et “Les racines du conflit en Palestine” par Seifddie Ederini, sont les interventions au programme. La rencontre verra également une intervention de l’écrivain palestinien Taoufiq Fayyad intitulée “Témoignages autour de l’histoire du conflit entre la résistance et l’occupation”.

Des écrivains et des intellectuels palestiniens résidant en Tunisie prendront part à ce rendez-vous qui sera l’occasion de jeter la lumière sur l’histoire du conflit dans les territoires occupés où la violation des droits de l’Homme et l’atteinte aux biens continuent depuis la Nakba et l’exode forcé de milliers de Palestiniens en 1948.