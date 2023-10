CinéMadart Carthage relance la manifestation cinématographique “Regards de Palestine”, en partenariat avec l’association culturelle Sentiers-Massarib et la Fédération tunisienne des cinéclubs (FTCC) avec au programme un cycle de films palestiniens et sur la Palestine.

S’adressant à des cinéphiles mais aussi à toute personne curieuse de découvrir les différentes expressions cinématographiques palestiniennes, ce cycle sera lancé mardi 31 octobre à 19hH30 au CinéMadart sous l’intitulé “Unprovoked Narratives” (Récits non provoqués), relatif au programme de Palestine Film Institute, qui consiste en une série de films célébrant la beauté de Gaza, de sa population, de sa lutte et de sa survie.

L’ensemble des bénéfices de cette manifestation sera versé au Croissant Rouge Tunisien dans le cadre de sa campagne de solidarité avec le peuple palestinien.

” Regards de Palestine ” est un cycle autour du cinéma palestinien et sur la Palestine. Lancé en 2021, “nous sommes plus que jamais à présent convaincu/e/s de la nécessité de continuer cette programmation” mentionne CinéMadart sur sa page facebook.

Face “à la déshumanisation des Palestin-ne-s et l’horreur des images qui nous parviennent”, l’objectif étant de créer “un espace de réflexion sur des images filmiques tournées en Palestine, des images du passé et du présent et de registres différents exprimant différentes modalités du lien au pays et reflétant des sensibilités différentes en lien avec le vécu des Palestinien/ne/s”.

En partageant ces films, en s’arrêtant sur ces récits et ces images, “nous souhaitons nourrir une réflexion commune, avec le public ainsi que les cinéastes, chercheuses et chercheurs qui accompagneront les séances” cite la même source.

Le programme de la séance de lancement prévoit trois courts métrages : “Scenes of the Occupation from Gaza” de Mustafa Abu Ali (13 min – 1973), “Condom Lead” d’Arab et Tarzan Nasser (11 min -2013) et “Nation Estate” de Larissa Sansour (10 min -2012).

La projection sera suivie d’une discussion en ligne avec May Odeh, productrice, réalisatrice et co-fondatrice du Palestine Film Institute.