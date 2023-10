Les participants à la dixième réunion régionale arabe de coordination des chefs de bureaux de la propriété intellectuelle ont convenu de reprendre les réunions régionales en présentielle et de tenir des réunions annuellement et non plus tous les deux ans comme c’était le cas jusqu’à présent.

Les participants à cette réunion qui s’est tenue en Tunisie du 24 au 26 octobre 2023, ont mis l’accent sur l’impact positif de la propriété intellectuelle sur les start-ups et dans la diffusion des écotechnologies, selon le directeur de la région arabe à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) Walid Abdenasser.

Les pays arabes ont fait preuve durant les 10 dernières années de leur engagement à respecter le système de propriété intellectuelle développant leurs législations dans ce domaine, a affirmé de son coté, à l’Agence TAP, la directrice des affaires juridiques et de l’unité de la propriété intellectuelle à la Ligue arabe Maha Bakhit.

Par ailleurs, le directeur général de l’INNORPI, Rafaa Boutiti a affirmé que l’OMPI soutiendra le projet de la Tunisie en matière d’adoption d’une politique nationale de la propriété intellectuelle.

Une vingtaine de chef de bureau de la propriété intellectuelle dans les pays arabes ont pris part à la 10ème réunion régionale arabe de coordination des chefs de bureaux de la propriété intellectuelle organisée par l’OMPI en collaboration avec l’INNORPI et la Ligue arabe à Tunis.