Les bombardements à Gaza et la nécessité d’y mettre fin rapidement étaient au centre d’un entretien téléphonique, jeudi, entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Nabil Ammar et la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie Louise Mushikiwabo.

S’exprimant en sa qualité de Président de la Conférence Ministérielle de la Francophonie, Nabil Ammar a souligné que l’OIF, dont la Tunisie est un pays fondateur, ne peut pas rester silencieuse face à la situation catastrophique en Palestine, lit-on dans un communiqué du département.

Cet entretien a eu lieu, notamment, en préparation de la prochaine Conférence ministérielle de la Francophonie qui aura lieu à Yaoundé (Cameroun), les 4 et 5 novembre 2023 sous la présidence de la Tunisie.

Les deux responsables ont convenu de la nécessité d’agir pour la mise en œuvre effective des valeurs communes du respect de la vie humaine et du vivre ensemble, lit-on de même source.