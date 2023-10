L’avant-première nationale de ” Take my breath ” deuxième long-métrage de fiction de Nada Mezni Hafaiedh a eu lieu, samedi soir, au Cinéma Pathé Tunis City, dans la Capitale, en présence de l’équipe du film.

Une tournée dans les régions est prévue à l’occasion de sa sortie en salles, le mercredi prochain 25 octobre 2023 et dans les Cinéclubs de la Fédération Tunisienne des Cinés Clubs (FTTC).

Take My Breath est une coproduction de 2023 de Leyth production (Slim Hafaiedh), Mystique films (Ziad Hamzeh). Le film est soutenu par le ministère des Affaires Culturelles représenté par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

A l’issue de la projection l’agence TAP a eu une rencontre avec la réalisatrice et son producteur Slim Hafaiedh. ” Take my breath a été réalisé sur une période de plus de trois ans avec l’appui de Fonds de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et du ministère des Affaires Cultures qui avait attribué des financements de l’ordre de 450 Mille Dinars”, a-t-il déclaré.

Le producteur a également annoncé que 50 pc des recettes du film iront au profit du Croissant Rouge Tunisien (CRT) en solidarité avec la Palestine.

” Take my breath ” (” Entre 2 “, titre en français, “Al-Mabain”, titre en arabe) est un long-métrage de fiction (95’). Il est porté par un casting compose d’acteurs et d’actrices tunisiens : Amina Ben Ismail (Chams), Mohamed M’rad (Habib), Aymen Ben Hmida (Abdelkhalik), Sana Bechikh Larbi (Naima), Fatma Ben Saidane (Fadhila), Fathi Akkari (Abderrahmane) et Haifa Boulakbech (Fatma).

Cette fiction est l’histoire de Shams, 23 ans, couturière vivant dans une île isolée et un milieu social hostile, avec sa mère et sa sœur handicapée. La jeune femme d’apparence calme et assez discrète porte en elle un lourd secret qu’elle n’ose avouer à personne et dont la révélation finira par chambarder sa vie.

Pour la réalisatrice, ” la narration du film peut se lire comme une allégorie de l’expérience humaine “. Le personnage de Shams est ” en conflit entre sa propre identité et le désir “. Cette personne qui est ” née intersexe avec une variation sexuelle, est entre les deux d’où vient l’appellation du film Entre 2 “.

Nada Mezni Hafaiedh, auteure de deux premiers films, une fiction et un documentaire, croit en la force du cinéma comme médium à travers lequel il est possible de ” changer les perceptions et le comportement des gens “. Elle affirme sa conviction en ” un cinéma engagé ” à travers lequel elle cherche à ” parler d’une minorité, des tabous et de mettre en lumière l’invisible et les luttes en marge “.

Côté casting, le choix n’était pas évident. Après une recherche étalée sur plusieurs mois, la réalisatrice avait finalement décidé d’attribuer le rôle principal de Shams à l’actrice Amina Ben Smail. ” Elle m’a intrigué par ses yeux perçants “, dit-elle.

Le travail sur son personnage a pris près de deux ans avec l’aide d’une personne intersexe, Emna Arfaoui. Cette dernière l’avait aidé à peaufiner le scénario et à l’actrice principale à s’inspirer de son comportement et sa façon de voir les choses. Emna Arfaoui qui était présente à la projection, a avoué le calvaire des personnes comme elle qui ” sont opprimées et font face à beaucoup de difficultés ce qui affecte leur condition psychique et sociale “.

Le tournage avait débuté en octobre 2020 pendant la crise la crise sanitaire du Covid-19. L’équipe du film composé de près 90 personnes avait séjourné durant plus de 20 jours à Kerkennah, près de Sfax. Nada Mezni évoque une expérience extraordinaire louant la générosité et l’accueil qui leur ont été réservé par les habitants de l’Ile.

Après une absence de plusieurs années, cette réalisatrice diplômée de l’Ecole de Cinéma de Montréal, est de retour avec une fiction et une question qui traite une question parfois perçue comme un tabou sociétal et rarement abordée dans le cinéma en région arabe. Sa sortie coïncide avec une conjoncture délicate et les manifestations partout dans le monde en solidarité avec les Palestiniens dans la Bande de Gaza.

Son producteur Slim Hafaiedh souhaite une bonne réception du film dont l’avant-première mondiale avait eu lieu récemment au Festival du film de Varsovie organisé du 6 au 15 octobre 2023 en Pologne où il a été sélectionné en compétition officielle. La distribution du film en Tunisie sera faite par Easy Distribution, compagnie du producteur qui annonce des négociations en cours pour sa distribution à l’étranger.