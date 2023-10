Après une absence de plusieurs années, la réalisatrice et productrice Nada Mazni Hafaiedh est de retour avec un long-métrage de fiction, Take my breath (95′), qui sortira dans les salles tunisiennes le 25 octobre 2023.

Take my breath (“Al-Mabain”, titre en arabe) est porté par un casting compose d’acteurs et d’actrices tunisiens : Amina Ben Ismail (Chams), Mohamed M’rad (Habib), Aymen Ben Hmida (Abdelkhalik), Sana Bechikh Larbi (Naima), Fatma Ben Saidane (Fadhila), Fathi Akkari (Abderrahmane) et Haifa Boulakbech (Fatma).

Synopsis : ” Alors qu’elle n’a que 23 ans, Shams, couturière discrète de l’île, porte en elle un secret profondément enfoui : elle est née avec deux sexes. Son existence paisible bascule lors- qu’elle croise le chemin de trois individus très différents. Le premier, Habib, incarne son amour véritable, une connexion profonde qui transcende les conventions sociales.

Le second, Abdelkader, un escroc marié à Naïma, est dé- terminé à conquérir le cœur de Shams, même s’il est lui- même marié à Naima, une cliente de Shams, qui connaît le secret de Shams et est également profondément attirée par elle. Ce triangle amoureux complexe se forme, plongeant Shams dans un tourbillon d’émotions tumultueuses.

L’affrontement public entre Shams et Abdelkader s’en- flamme, mettant Shams en grand danger de jugement de la part de toute l’île. Accusée de maléfice par Abdelkader et de duperie par Habib, Shams se retrouve piégée dans un conflit intense. Pour fuir cet enfer, Shams prend la courageuse décision de quitter l’île pour rejoindre la capitale. Elle espère ain- si commencer une nouvelle vie, loin des préjugés et des difficultés auxquels elle est confrontée… “.

Diplômée de l’Ecole de Cinéma de Montréal, la réalisatrice est auteure de deux autres longs-métrages dont une fiction “Histoires tunisiennes ” (2010) et un documentaire ” Au-delà de l’ombre ” (2017). Ce dernier est une coproduction franco-tunisienne ayant remporté, l’année de sa sortie, le Tanit de bronze de la compétition documentaire des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Nada Mezni Hafaiedh a également écrit et réalisé une série télévisée adaptation de son film ” Histoires tunisiennes “. Ses deux premiers films dans lesquels elle explore des thématiques controversées et taboues, avaient à l’époque suscité une grande polémique dans certains milieux.

Take My Breath est une coproduction de 2023 du trio Leyth production (Slim Hafaiedh), Mystique films (Ziad Hamzeh) et Easy distribution. Le film est soutenu par le ministère des Affaires culturelles représentée par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Take my breath sera présenté, en avant-première, ce samedi 21 octobre à 19h05 à Pathé Tunis City. Une projection presse est prévue, jeudi matin 19 octobre, à la salle Taher Chériaa, à la Cité de la Culture. Les deux projections auront lieu en présence de l’équipe du film.

Fiche technique du film :

CHAMS: Amina BEN ISMAIL

HABIB : Mohamed MRAD

ABDELKHALIK : Aymen BEN HMIDA

NAIMA : Sana Bechikh Larbi

FADHILA : Fatma BEN SAIDANE

ABDERRAHMANE : Fathi AKKARI

FATMA : Haifa BOULAKBECH

Réalisatrice : Nada Mezni Hafaiedh

Producteur : Slim Hafaiedh

Producteur : Creative Ziad Hamzeh

D.O.P : Mohamed Magrahoui

Montage : Noura Nefzi

Mixage Son : Samy Garbi

Musique : Malvina Meiner