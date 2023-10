La 34ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) est annulée, a annoncé le ministère des Affaires Culturelles.

Le festival était programmé pour la période du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans ” une édition exceptionnelle ” en plus d’une section spéciale à l’occasion de la célébration du Centenaire du cinéma tunisien (décembre 1922-décembre 2023).

La décision d’annulation a été prise “en solidarité avec notre peuple palestinien frère, et compte tenu des conditions humanitaires critiques observées dans la Bande de Gaza et dans tous les territoires palestiniens occupés à la suite de la brutale agression sioniste”, indique un communiqué publié, en fin d’après-midi, sur la page facebook du ministère.

Peu avant la publication de ce communiqué, le comité d’organisation a publié les films de fiction sélectionnés dans la compétition officielle.

Cette 34ème édition se tiendra sans le côté festival, “en solidarité avec la Palestine et dans le respect des luttes d’un peuple qui subit meurtres et destructions et qui résiste pour reconquérir sa terre”, avaient annoncé le comité d’organisation en début de semaine. Le comité avait également annoncé la programmation de projections, de débats et des rencontres en hommage au cinéma palestinien.