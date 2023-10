28 films de fiction dont 13 longs et 15 courts, sont sélectionnés dans la compétition officielle de la 34ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) dédiées aux films arabes et africains.

Dans la compétition des longs métrages, la Tunisie est représentée par L’aiguille d’Abdelhamid Bouchnak et Alerte à l’Ouragan d’Ibrahim Letaief. Trois autres films tunisiens figurent dans la compétition des courts ; “Je te ferai un film- Amani Jaafer, Flesh and Blood d’Ines Arsi et Le monde est petit de Bilel Bali.

La compétition officielle des JCC comprend une compétition pour films de fiction et d’animation et une autre pour les documentaires. Auparavant, le festival a annoncé les films de la Compétition documentaire composée de 8 courts et 12 longs métrages.

Le jury de la Compétition des longs et courts métrages de fiction et d’animation sera présidé par le cinéaste Tchadien Mahamat Saleh Haroun.

Le cinéaste palestinien Hany Abu Assad sera l’invité d’honneur du festival. Le Sénégal et la Jordanie sont les pays invités d’honneur des JCC 2023.

Cette 34ème édition se tiendra sans le côté festival, “en solidarité avec la Palestine et dans le respect des luttes d’un peuple qui subit meurtres et destructions et qui résiste pour reconquérir sa terre”, avaient annoncé le comité d’organisation en début de semaine.

Le festival des JCC se déroulera du 28 octobre au 4 novembre 2023 dans ” une édition exceptionnelle ” et fêtera le Centenaire du cinéma.

Voici les films de la Compétition des films de fiction :

Compétition des longs-métrages de fiction :

Makane Walou/ Ce n’est rien – Merzak Allouache – Algérie

Nome – Sana na N’hada – Guinée-Bissao

Mami Wata – C.J. ‘Fiery’ Obasi – Nigéria

The Burdened – Amr Gamal – Yémen

Goodbye Julia – Mohamed Kordofani – Soudan

Rat Hole – Mohamed El Samman -Egypte

Le Mouton de Sada – Pape Bouname lopy – Sénégal

Jours d’été – Faouzi Bensaïdi – Maroc

Un été à Boujad – Omar Mouldouira – Maroc

Service To Heart – Paul Wilo – Zambie

A Happy Day – Hisham Zaman – Iraq

L’aiguille – Abdelhamid Bouchnak – Tunisie

Alerte à l’Ouragan – Ibrahim Letaief – Tunisie

Compétition officielle des Courts métrages de fiction :

Je te ferai un film- Amani Jaafer – Tunisie

Du sang comme de l’eau – Dima Hamdan – Palestine

Imanitrala – Andry Ranarisoa – Madagascar

Flesh and Blood – Ines Arsi – Tunisie

Our Males and Females – Ahmad Yaseer – Jordanie

Le dernier cordonnier – Ali Musoke – Ouganda

Sea Salt – Leila Basma – Liban

Le bisou – Azedine Kasri – Algérie

Sokrania 59 – Abdallah Al Khatib – Palestine

Mboa, Matanda, le tournoi des rois – Jules Kalla Eyango – Cameroun

Journée de la Kératine – Sami Tlili – Tunisie

Le monde est petit – Bilel Bali – Tunisie

Le dernier pêcheur – Armel Deyon – Bénin

Marché conclu – Diallo Mamadou Samba – Sénégal

Une maison blanche – Hassan Hardi – Iraq