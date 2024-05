Un accord de partenariat a été signé, mardi, entre la Fédération tunisienne de Taekwondo, représentée par son président Mohamed Ghanem, et la Fédération de Taekwondo des Emirats Arabes Unis, représentée par son président et membre de la Fédération Internationale de la discipline, Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, sous la supervision du ministre de la jeunesse et des sports Kamel Déguiche.

L’accord vise à définir le cadre général de la coopération bilatérale dans le domaine du Taekwondo par l’organisation de sessions d’entraînement, l’échange d’expériences, la participation à des tournois et la définition de stratégies pour promouvoir la coopération conjointe.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Déguiche s’est dit reconnaissant à l’égard du président de la Fédération émiratie de Taekwondo pour l’excellent accueil et l’attention particulière accordés aux athlètes tunisiens lors du récent stage aux Emirats Arabes Unis, saluant le niveau des échanges et les relations bilatérales distinguées entre les deux pays sur le plan sportif, qui seront davantage soutenues et renforcées.

Le ministre a également salué les réalisations de ka fédération tunisienne de Taekwondo en termes de résultats sportifs et de nombre d’athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024, la considérant comme une fierté pour le sport tunisien et un bon représentant de la diplomatie sportive tunisienne à l’échelle internationale.

Pour sa part, le président de la Fédération émiratie de Taekwondo, Ahmed Hamdan Al Zeyoudi, a apprécié le soutien de l’autorité de tutelle à cet accord conjoint, soulignant la disposition des EAU et de la Fédération émiratie de Taekwondo en particulier à renforcer davantage les relations de coopération entre les deux parties afin d’échanger les expériences et de bénéficier des hautes compétences tunisiennes.