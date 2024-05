La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion des affaires du département du Transport, Sarah Zaafarani Zenzri a effectué, mardi 30 avril 2024, une visite au Port de Radés pour inspecter les opérations de chargement et de déchargement et pour prendre connaissance de l’état des grues consacrées à la livraison des marchandises aux clients.

Selon un communiqué publié par le département du transport, la ministre a appelé à la nécessité, de trouver des solutions urgentes et immédiates pour assurer la réexploitation des grues en panne, et d’exiger la présence de pointeur de parc afin de déterminer à temps l’emplacement des marchandises sur les quais et accélérer ainsi la livraison des marchandises à leurs propriétaires.

Il s’agit de mettre en place, en outre, un programme opérationnel et efficace à court et moyen terme, pour éviter tout ce qui pourrait perturber l’activité du port.

Zenzri a dénoncé le retard dans la résolution du problème des pannes d’équipements et ses répercussions négatives sur les activités des investisseurs, des exportateurs et des importateurs.

Elle a souligné l’impératif de prendre les mesures nécessaires pour la réexploitation du système informatique d’exploitation du terminal, connu sous l’appellation TOS (Terminal Operating System) à temps, tout en œuvrant à généraliser l’adoption de la numérisation dans diverses opérations portuaires pour une meilleure gouvernance et en vue d’améliorer la rentabilité du port.

La ministre a évoqué, à cette occasion, le rôle du port de Radès, comme principale porte d’entrée du commerce extérieur.