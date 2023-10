Dans le cadre du mois d’octobre rose, le ministère de la santé organise, le samedi 21 octobre, une caravane de santé “le train rose” pour le dépistage du cancer du sein, des maladies de l’hypertension artérielle et de diabète, indique un communiqué du ministère rendu public.

Le départ du train est prévu à partir de 06h du matin de la place Barcelone à Tunis, en direction des gouvernorats du Kef (station Dahmani), Siliana (station Gaafour) et Zaghouan (station El Fahs).

Des médecins et des cadres médicaux du ministère assureront les prestations de soins à fournir, en partenariat avec l’office national de la famille et de la population (ONFP) et l’association tunisienne de la santé de la reproduction, précise la même source.