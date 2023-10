Une rencontre presse s’est tenue le mercredi 18 octobre pour présenter le projet « Innovative Startups&SME’s », projet financé par la Banque Mondiale en partenariat avec la caisse des dépôts et consignations et smart capital. L’événement été l’occasion également de dévoiler les résultats du Rapport Startup GENOME 2023 intitulé « The Global Startup Ecosystem Report 2023 ». La conférence s’est clôturée par la signature du Titan SeedFund I, une initiative visant à soutenir les startups Deep Tech en Tunisie.

La Banque mondiale, représentée par Mme Safia Hachicha, a assuré l’ouverture de l’évènement. Elle a mis en évidence l’importance cruciale de la mise en œuvre d’un tel projet innovateur par rapport aux projets classiques. Elle a souligné l’engagement de la Banque mondiale envers le développement de la Tunisie et a mis en avant l’impact positif attendu de ce projet pour stimuler l’entrepreneuriat, l’innovation et la croissance du secteur privé dans le pays. Cette initiative est un élément clé de la collaboration entre la Tunisie et la Banque mondiale pour atteindre des objectifs économiques et sociaux essentiels.

Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale de la CDC, a présenté le projet « Innovative Startups &SME’s » et a mis en avant l’objectif central de ces initiatives gouvernementales, qui est d’accélérer les réformes pour stimuler les investissements du secteur privé, encourager l’entrepreneuriat et promouvoir l’innovation en vue de transformer la Tunisie en une économie dynamique et résolument orientée vers le développement technologique.

En cohérence avec ces initiatives gouvernementales, ce projet contribuera à élargir l’accès aux opportunités économiques, en particulier pour les femmes, les jeunes et les populations des régions défavorisées.

Le Projet d’appui aux Startups et PME Innovantes en Tunisie vise principalement à atteindre deux objectifs clés : premièrement, il cherche à élargir l’accès au financement pour soutenir la croissance des startups et des petites et moyennes entreprises (PME)innovantes ciblées. Deuxièmement, le projet met l’accent sur la promotion de l’innovation basée sur la technologie, qui a le potentiel de générer une croissance économique significative et durable.

L’objectif est de les aider à obtenir les financements pour se développer, en offrant des mécanismes de financement diversifiés en particulier celles qui se lancent ou celles qui utilisent des technologies avancées.

Alya Bettaieb, Directeur Général de Smart Capital, a présenté les réalisations du projet “Appui aux Startups et PME Innovantes en Tunisie” et de ses composantes essentielles. La première composante du projet concerne le financement des startups et PME innovantes, avec un plan d’investissement prévu pour environ 280 startups. Ce financement est fourni sous forme de fonds propres et quasi-fonds propres à travers des fonds d’investissement spécialisés dans lesquelles ANAVA est souscripteur et le fond InnovaTECH qui investit directement dans les PME Innovantes.

La deuxième composante du projet se concentre sur le soutien des écosystèmes et le développement des startups et PME innovantes. Pour ce faire, le projet a mis en place différents instruments tels qu’AIR et AIR2 pour les startups, ainsi que DEAL et SAIL pour les structures d’accompagnement. Cette composante implique l’octroi de dons aux entreprises émergentes ainsi qu’aux acteurs intermédiaires de l’écosystème entrepreneurial, dans le but de stimuler une activité de grande qualité et de renforcer l’ensemble de l’écosystème. Ces deux composantes visent à favoriser la croissance des startups et des PME innovantes en Tunisie en leur fournissant un soutien financier et un environnement favorable à leur développement. A ce jour le projet a permis l’investissement dans 3 fonds pour un montant total de 16 Millions d’Euros par le fonds de fonds ANAVA (de taille 60 M Euros dont 40 M Euros souscris par la CDC sur le financement de la BM et 20 M Euros souscris par KFW), le fonds InnovaTech d’une taille de 17 M$ qui a investi dans 5 PME innovantes pour 11,8 M Euros

Le programme Flywheel co-financé par la BM et GIZ a permis un appui à l’écosystème via les instruments suivants :

AIR : Subvention pour le développement du concept

103 startups soutenues 1 854 000 dinars tunisiens (TND) décaissés (environ 563 278 euros)



AIR2 : Subvention de préparation à l’investissement

25 startups soutenues 2 983 638 TND décaissés (environ 913 437 euros)



DEAL : Subvention d’encouragement au lancement

19 structures d’accompagnement (SSO) impliquées 2 234 838 TND engagés 1 419 889 TND décaissés (environ 432 042 euros)



SAIL : Subvention basée sur la performance

En cours de mise en place



L’événement a continué avec la participation de Mme Jihane El Atifi, représentante de Startup Genome, de présenter le rapport Genome, avec un focus sur la partie tunisienne. Grâce au projet “Startups et PME Innovantes,” la Banque Mondiale, la CDC et Smart Capital ont collaboré avec Startup Genome pour évaluer l’écosystème entrepreneurial en Tunisie dans le cadre du #GSER2023.

Cette démarche a pour objectif de mieux comprendre et de valoriser l’écosystème entrepreneurial tunisien, mettant en lumière son potentiel et ses opportunités.

La Tunisie est célébrée dans le premier rapport mondial sur les startups et l’enrichissement économique – se classant parmi les 15 premiers écosystèmes MENA en termes de talents abordables.

L’écosystème a gagné un nombre impressionnant de 10 places en trois ans.

Parmi les résultats du diagnostic réalisé, il ressort que la Tunisie a créé 120 292 413$ de valeur écosystémique du 01 juillet au 31 décembre 2022, soit 17,35% de croissance annuelle composée par rapport au 01 juillet 2018 – 31 décembre 2020. La valeur de l’écosystème est une mesure de l’impact économique, calculée comme la valeur des Exits et des valorisations des startups.

La Tunisie a progressé en 2023 de 3 places par rapport au GSER 2022. Si l’on considère sa croissance à plus long terme à partir du classement GSER 2020-2023 et de 10 places en 3 ans.

en 2023 par rapport au GSER 2022. Si l’on considère sa croissance à plus long terme à partir du classement GSER 2020-2023 et de 10 places en 3 ans. Top 15 Global Ecosystem et #1 MENA Ecosystem in Affordable Talent – mesure la capacité à embaucher des talents technologiques.

Top 10 MENA Ecosystem in Funding – mesure l’innovation à travers le financement en phase de démarrage et l’activité des investisseurs.

Top 10 MENA Ecosystem in Knowledge – mesure l’innovation à travers la recherche et l’activité de brevets.

Top 10 MENA Ecosystem in Talent &Experience – mesure les tendances à long terme sur les facteurs de performance les plus significatifs et la capacité à générer et à conserver des talents dans l’écosystème.

Top 10 MENA Ecosystem in Bang for Buck – mesure la quantité de piste que les startups technologiques acquièrent, en moyenne, à partir d’un tour de capital-risque.

Top 15 MENA Ecosystem in Performance – mesure la taille et la performance d’un écosystème sur la base de la valeur cumulée des startups technologiques créée à partir des sorties et des financements.

Les secteurs de l’économie bleue , des sciences de la vie et de l’ IA , du Big Data et de l’ analytique sont mis en avant pour leur densité de talents, leurs ressources de soutien et leur activité de startup.

, des et de l’ , du et de l’ sont mis en avant pour leur densité de talents, leurs ressources de soutien et leur activité de startup. L’enseignement de l’entrepreneuriat au niveau universitaire, le soutien dédié à travers « The Startup Act », et son emplacement stratégique sont cités comme des raisons pour lesquelles une startup devrait s’installer en Tunisie.

Pour conclure, et dans le cadre du projet de soutien aux Startups, financé conjointement par la Banque Mondiale, la CDC et la KFW, le fonds de fonds ANAVA annonce, son engagement à investir 5 millions d’euros dans un nouveau fonds sous-jacent, « Titan SeedFund I », géré par la société MedinFund Management Company, et ce dans le cadre de la cérémonie de signature des souscriptions des institutionnels dans le fonds à savoir ANAVA gérée par Smart Capital et la BTK. Il est à noter que le fonds Titan a pu mobiliser une quinzaine d’investisseurs privés pour atteindre la taille de 10 M Euros.

« Titan SeedFund I » avec une taille de 10 millions d’euros et a pour objectif d’investir dans une vingtaine de startups tunisiennes. Il représente le premier fonds en Afrique du Nord axé sur la Deep Tech en phase Seed. Le Fonds a l’intention d’investir un montant moyen compris entre 300 000 euros et 650 000 euros, avec pour objectif de les préparer en vue d’une levée de fonds de type “Series A”.