” La procédure longue et incertaine du visa n’est pas en phase avec l’esprit de l’association de la Tunisie au programme de partenariat Horizon Europe en 2022 “, a souligné mercredi, Moncef Boukthir, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

S’exprimant à l’ouverture de la deuxième édition des journées tuniso européennes de la science et de l’innovation (TESI 2023), Boukthir a appelé à des mesures significatives de la part de l’UE et des Etats membres pour lever les obstacles liés à la mobilité des personnes notamment les étudiants, les enseignants, les chercheurs et les responsables.

” Ces obstacles font surface de plus en plus fréquemment dans le cadre des projets financés par l’UE et les Etats membres et entravent leur avancement “, a-t-il indiqué.

” Horizon Europe est le programme cadre pour la recherche et l’innovation le plus compétitif à l’échelle mondiale et il représente une excellente plateforme pour que la recherche et l’innovation soient le moteur du développement et de la prospérité “, a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, il a exprimé son souhait de voir les journées tuniso-européennes couronnées de nouvelles initiatives bénéfiques pour la Tunisie qui permettront de consolider davantage le système de la recherche et de l’innovation.

” Ces journées sont une occasion d’engager un dialogue franc et constructif avec nos partenaires pour renforcer la position de la Tunisie dans l’espace méditerranéen “, a-t-il dit.

Il a, par ailleurs, appelé les chercheurs du monde entier à s’impliquer davantage dans les sujets de préoccupation majeure de l’humanité.

” Le rôle du chercheur et du scientifique est déterminant à un moment où la planète souffre des effets néfastes des changements climatiques “, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Marcus CORNARO, Ambassadeur de l’UE en Tunisie a souligné qu’en 2003, la Tunisie a été le premier pays à signer un accord scientifique et technologique avec l’Union européenne permettant d’initier une coopération fructueuse qui se poursuit à ce jour dans le secteur de la science et de la recherche.

” En effet, une multitude de programmes, de projets et de dispositifs ont été lancés dans le cadre de ce partenariat, dont notamment le programme Erasmus +, Mobidoc, Horizon 2020, Horizon Europe et plus récemment les projets SWAFY (Science With And For Youth) destiné à promouvoir la science auprès des jeunes tunisiens et le projet ARESSE (Appui à la Recherche et l’Enseignement Scientifique pour le Secteur de l’Environnement) “, a-t-il indiqué.

Pour sa part, Samia Charfi, chargée de mission auprès de la présidence du gouvernement, a indiqué que la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique vise à répondre aux défis globaux du développement et de la prospérité des pays notamment la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, énergétique, la résilience face aux changements climatiques et la protection de l’environnement.

Charfi a souligné que le plan de développement 2023-2025 ainsi que la vision de la Tunisie 2035 ont mis l’économie du savoir parmi les axes prioritaires et parmi ses ambitions.

Dans ce contexte, elle a souligné que la Tunisie souhaite attirer des centres de recherche et de développement des entreprises étrangères ce qui permettra de retenir les compétences tunisiennes dans leur pays.

Les Journées TESI se déroulent du 16 au 20 octobre 2023 à la Cité de la Culture à Tunis et sont organisées sur plusieurs sessions (conférences, panels de success stories, pavillons et débats) couvrant tous les aspects de cette coopération, de la conception des politiques aux projets et actions de terrain, en passant par le bilan des 20 ans de coopération Tuniso-Européenne, les programmes phares de financement de la recherche, les opportunités de mobilité et de financement des chercheurs, universitaires ainsi que les défis et perspectives de cette coopération.

A cet effet, une exposition des projets menés dans le cadre de ce partenariat a été organisé ainsi qu’une compétition de robotique (ROBOTS BATTLE) destinée à plus de 2 000 jeunes tunisiennes et tunisiens.

Une multitude d’acteurs du système national et international de l’éducation, de la recherche et de l’innovation prennent part à ces journées.