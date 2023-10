La Tunisie fait son entrée dans L’indice “The Absa Africa Financial Markets Index 2023” et occupe la 19ème place dans le classement des marchés financiers africains les plus développés en 2023.

L’Afrique du Sud figure à la tête du classement de 2023, suivi par l’Ile Maurice à la deuxième place et le Nigeria au troisième rang.

La Tunisie a un score de 43 points sur 100 dans ce classement basé sur six critères à savoir la profondeur du Marché, l’Accès aux devises, la Transparence du marché et environnement réglementaire, les Capacités des investisseurs locaux, l’Environnement macroéconomique et la transparence et les Normes juridiques et force exécutoire.

Le “Absa Africa Financial Markets Index” couvre désormais les marchés de 28 pays africains avec l’apparition de La Tunisie et du Cap-Vert pour la première fois, en 2023, dans ce classement.

“The Absa Africa Financial Markets Index” évalue le développement financier des pays sur la base de mesures d’accessibilité, d’ouverture et de transparence des marchés. L’objectif est de montrer comment les économies peuvent réduire les obstacles entravant l’investissement et stimuler une croissance durable.

L’indice est devenu une référence permettant à la communauté des investisseurs d’évaluer l’infrastructure des marchés des pays africains. Cet indice est utilisé par les décideurs politiques pour tirer des leçons des évolutions à travers le continent. L’indice englobe désormais environ 80 % de la population et du produit intérieur brut de l’Afrique.