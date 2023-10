L’éditeur tunisien Habib Zoghbi, propriétaire de la maison du livre (Dar Al-Kitab) a annoncé que Dar Al-Kitab prendra en charge toutes les œuvres de l’écrivaine palestinienne Adania Shibli, pour en assurer la publication et la distribution dans tous les pays du monde et dans les foires arabes et internationales, en signe de solidarité avec le droit de visibilité aux voix palestiniennes.

Dans un post sur sa page facebook, Zoghbi a mentionné que la maison du livre mettra tous les moyens nécessaires à la disposition de l’écrivaine pour organiser à sa convenance des rencontres en Tunisie.

Cette décision intervient après que la Foire du livre de Francfort ait annulé la cérémonie de remise de prix “LiBeraturpreis” à Adania Shibli pour son roman ” Minor Detail “, prévue le 20 octobre 2023, ce qui a suscité l’indignation de plusieurs instances et institutions et poussé des maisons d’édition arabes à boycotter la 75ème édition de la Foire du Livre de Francfort, en Allemagne, dont en tête de liste l’Union des éditeurs arabes et l’Union des écrivains tunisiens.