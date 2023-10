Une délégation de professionnels tunisiens, intéressées par les nouvelles technologies de l’environnement prendront part à la 26ème édition du salon ECOMONDO 2023, qui se déroulera du 7 au 10 novembre 2023 au Parc des expositions de Rimini en Italie, sous le thème ” l’écosystème de la transition écologique”.

La participation de la Tunisie est organisée par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (CITET), en collaboration avec son partenaire “Italian Exhibition Group ” IEG EXPO “, leader italien de l’organisation de salons et congrès, opérant sur six secteurs (événements organisés, congrès, événements accueillis, services associés, édition, événements sportifs), a indiqué le CITET dans un communiqué.

Cette exposition rassemblera une dizaine de professionnels soucieux de l’aspect environnemental, sera soutenue par la partie italienne et facilitée par le CITET.

Dédié aux technologies, services et solutions industrielles dans le secteur de l’économie verte et circulaire, le salon des technologies vertes Ecomondo, se positionne comme l’événement international de référence en Europe et dans le Bassin méditerranéen, en rassemblant l’ensemble des acteurs de la transition écologique pendant quatre jours à Rimini.

Les participants au salon auront l’opportunité de trouver des solutions concrètes pour la compétitivité et connaître les meilleures pratiques pour l’économie circulaire, de rencontrer les acteurs principaux du secteur et tisser de nouvelles relations commerciales à l’échelle internationale, de s’informer des technologies, aspects législatifs, tendances de développement et nouveaux marchés émergents.

Les thèmes qui seront abordés au cours des 4 jours vont de l’efficacité des processus et des produits à l’utilisation des matières premières et secondaires dans les filières des secteurs textile, déchet d’équipement électrique et électronique (DEEE), plastique, papier et carton, en passant par les projets de la facilité pour la reprise et la résilience, les financements européens, la restauration et la régénération des sols, de l’hydrosphère et des écosystèmes.

“Ecomondo” constitue le point de rencontre et de dialogue entre les industries, les parties prenantes, les décideurs politiques, les leaders d’opinion, les autorités locales et collecte et systématise les éléments clés qui définissent les stratégies de développement de la politique environnementale de l’Union européenne, selon le site Ecomondo.

Le salon regroupe les principales entreprises de services, solutions et technologies du secteur environnemental : de la gestion de l’eau à l’élimination des déchets, du textile à la bioénergie, de la gestion et de la protection des sols aux transports, à l’agriculture et aux villes durables.

En 2022, “Italian Exhibition Group ” IEG EXPO ” a totalisé, sur l’ensemble des parcs d’exposition et de congrès de Rimini et Vicence, 51 manifestations organisées ou accueillies et 122 congrès.