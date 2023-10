Plus de 500 spécialistes venus de plusieurs pays arabes et africains prennent part aux travaux du 1er congrès africain de chirurgie et du 44ème congrès national de chirurgie organisés à Tunis du 12 au 14 octobre en cours à l’initiative de l’association tunisienne de chirurgie.

S’exprimant à l’ouverture des travaux, le ministre de la santé, Ali Mrabet a appelé à la création d’une université africaine de chirurgie générale soulignant l’importance du partenariat et de l’échange des expertises dans toutes les spécialités médicales entre les pays africains.

Il a, à cette occasion, mis l’accent sur l’importance de concevoir des stratégies communes pour améliorer les prestations de santé fournies aux citoyens dans toutes les spécialités médicales.