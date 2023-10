Les activités du 3ème congrès de médecine vétérinaire ont démarré, jeudi à l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire (ENMV) à Sidi Thabet (Gouvernorat de l’Ariana), et se poursuivront jusqu’au 12 octobre courant, en présence de spécialistes, directeurs et doyens d’écoles vétérinaires venus de plusieurs pays dont notamment la Libye, l’Algérie, la France, le Canada et l’Italie.

Dans son mot d’ouverture, le directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture a salué la contribution de l’ENMV, depuis sa fondation en 1974, dans la formation d’environ 2200 médecins vétérinaires dont 90 de plusieurs pays arabes et africains.

Il a souligné l’importance que revêt la protection des richesses nationales animales dans la garantie de la sécurité alimentaire en Tunisie, notamment au cœur d’un contexte mondial actuel caractérisé par des changements climatiques extrêmes et une limitation des ressources fourragères.

” Des défis qui requièrent de promouvoir la qualité de l’enseignement de la médecine vétérinaire conformément aux standards internationaux “, a-t-il indiqué.

De son côté, Ahmed Chabchoub, enseignant de médecine vétérinaire et sous-directeur de l’ENMV Sidi Thabet, a expliqué que ce congrès a prévu quatre ateliers, au cours desquels, les étudiants auront l’occasion se mettre au diapason des derniers développements dans le domaine en matière de pratique et de recherche.